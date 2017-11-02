Diyarbakır’da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari’nin Şemdinli ve Tunceli’nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi. Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken, kentte hareketlilik sürüyor
Diyarbakır’dan F16’lar peş peşe kalktı
02.11.2017 - 17:05 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla kalkan F16 savaş uçaklarının, Hakkâri ve Tunceli kırsallarındaki operasyonlara destek verdiği ve terör örgütüne bomba yağdırdığı öğrenildi. Kentte hava hareketliliği sürüyor.
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