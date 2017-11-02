Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari’nin Şemdinli ve Tunceli’nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi. Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken, kentte hareketlilik sürüyor