Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi Bylock kullandıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da Bylock kullanan 9 kişi tutuklandı
02.11.2017 - 17:36 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi Bylock kullandıkları belirlenen 9 kişi tutuklandı.
Etiketler : Şanlıurfa,bylock,FETÖ,
516448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516448.aspx
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