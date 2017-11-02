Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 19, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9, Şırnak'ta 11 olmak üzere 39 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ÖZEL YAPILMIŞ ŞEMSİYELER ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkâri Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 12 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgeden toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, 8 adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiyenin ele geçirildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklama şöyle;"02 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında, sabah ölü ele geçirilen 5 teröriste ilave olarak 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu daha (toplam 17 terörist) etkisiz hale getirilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; üç adet RPG-7 roketatar silahı, bir adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, sekiz adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiye ele geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

TUNCELİ VE ŞIRNAK'TA 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak'ta gerçekleştirilen terör operasyonunda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Jandarma Komando ve Özel Harekât Timleri, bugün Nazımiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri çatıştı. Çatışmada ilk önce 3'ünü etkisiz hale getiren timler, operasyonun devamında 7 teröristi daha ölü olarak ele geçirdi. Bölgede operasyona devam eden timler temas sağladığı 1 teröristi daha ölü olarak ele geçirdi.