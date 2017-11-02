Detaylar geliyor...
İstanbul'da AVM'de panik! Polisler silahlı şüphelinin peşinde
02.11.2017 - 18:34 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde silahlı şahıs olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken olay yerine polis çağrıldı, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : bahçelievler,istanbul,
516460 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516460.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER