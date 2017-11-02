Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Hakkâri'de şehit olan asker ve koruculara rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, bölgede çatışmaların devam ettiğini söyledi. Terörle mücadeleye ilişkin "Teröristleri bitirinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Yıldırım ise "Ülkemizin canına kastedenler gereken karşılığı görecektir" ifadesini kullandı.