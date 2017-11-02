Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Hakkâri'de şehit olan asker ve koruculara rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, bölgede çatışmaların devam ettiğini söyledi. Terörle mücadeleye ilişkin "Teröristleri bitirinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Yıldırım ise "Ülkemizin canına kastedenler gereken karşılığı görecektir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Hakkâri açıklaması
02.11.2017 - 19:33 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Hakkâri'de şehit olan asker ve koruculara rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Etiketler : binali yıldırım,recep tayyip erdoğan,hakkâri,
516482 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516482.aspx
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