Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu kabul Beştepe’de Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı öncesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Yıldırım’ı haftalık olağan görüşme çerçevesinde Beştepe’deki makamında kabul ettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
02.11.2017 - 20:20 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,binali yıldırım,beştepe,
516496 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516496.aspx
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