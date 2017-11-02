Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu kabul Beştepe’de Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı öncesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Yıldırım’ı haftalık olağan görüşme çerçevesinde Beştepe’deki makamında kabul ettiği kaydedildi.