Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerî makamlarımızdan temin edilen bilgilerden, Yunanistan ile Mısır’ın 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Rodos adasında müşterek amfibi taarruz tatbikatı yapmakta oldukları öğrenilmiştir.

HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR

1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan Rodos’ta her türlü askerî eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla, Rodos’ta icra edilen bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

TEK TARAFLI HAREKETLERDEN KAÇININ UYARISI

Bahsekonu tatbikata yönelik ikazımız Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliğine iletilmiş ve Ege’de gerginliği tırmandıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılmasının önemi hatırlatılmıştır.

Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı ve hasmane eylemlerden kaçınması beklentimizi vurguluyor ve üçüncü tarafları da Yunanistan’ın bu tür ihlallerine ortak olmamaya davet ediyoruz.