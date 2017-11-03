Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamından örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen davanın ara kararı verildi. DDenizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Açıklanan kararda, tutuklu sanıklar H.S., M.B.S., K.T. ve İ.Y.’nin tahliyesine, diğer tutuklu şahısların tutukluluk halinin devamın karar verdi.

Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 10'u tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Açıklanan ara kararda, sanıklar savunmalarında örgüt üyesi suçlamalarını ret ederken, tahliyelerini istedi. Verilen kararda, tutuklu sanık Y.Ş.'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Verilen kararların ardından duruşmalar ertelendi.