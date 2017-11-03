Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

ByLock’u kullandığı belirlenen eski YARSAV Başkan Yardımcısı ve Danıştay üyesi Oktay Aydın hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede, FETÖ elebaşı Gülen’in YARSAV’ın ele geçirilmesi talimatı vermesinin ardından 2008’den itibaren örgüt mensubu hakim ve savcıların o dönemde yargı içerisindeki en güçlü sivil toplum kuruluşunu ele geçirmek için üye olmaya başladıkları aktarıldı. Şüpheli Aydın’ın da talimatın ardından YARSAV üyesi olduğu ve örgüt tarafından ele geçirilmesinde etkin rol oynadığı kaydedildi.



Fezlekede, eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş’ın şüpheli olarak alınan ifadesinde, Oktay Aydın’la ilgili dikkat çeken bir ifade yer aldı. Bektaş, “Bedrettin Işıldak ve Oktay Aydın gibi örgüt mensupları ile birlikte Danıştay’da yapmış olduğumuz sohbetlerde hükümetle kavganın büyüdüğünü, bu olayın nereye gideceği şeklinde konuşmamıza müteakiben Bedrettin Işıldak ve Oktay Aydın ‘sen merak etme, çok yakında çok güzel şeyler olacak’ şeklinde cevaplar vermişlerdi” dedi.



Fezlekede sosyal demokrat üyelere sahip olduğu bilinen YARSAV’a Oktay Aydın’ın, örgüt talimatıyla kendisini sol görünümlü sosyal demokrat bir kişi olarak etrafına tanıtarak ve hayat tarzı olarak da bu çerçeve içerisinde görünerek yerleştiği belirtildi. Bu kapsamda Aydın’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını da buna göre yaptığı aktarıldı.

Eski idari yargı hakimi olan Uğur Güngör’ün itiraflarında ise şu ifadeler yer aldı: “Oktay Aydın, YARSAV üyesi olmasak bile bundan sonra bu çizgide hareket etmeye ve üyelerle ilgili yapılacak çalışmalarda idari yargı kısmında yer alacağımızı belirtti. Bu görüşmelerden sonra yapı içerisinde oluşturulan ‘Sivaslılar Birimi’ içerisinde yer aldım. Bu aşamada Oktay Aydın’ın talimatıyla sol ve sosyal demokrat yazarlara ilişkin kitaplarını ve gazetelerini aldım, sosyal medya hesaplarını takip ettim. 2014 yılında yapılan HSYK seçimlerine ilişkin YARSAV içerisinde yapılacak strateji belirlendi. Oktay Aydın bu süreçte Gülen yapılanması içerisinde bulunan kişilerle ilişki kurmamamızı istedi.”