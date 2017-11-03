Son dakika... Başakşehir İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesinde büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı!
03.11.2017 - 11:29 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika... Başakşehir İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesinde büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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