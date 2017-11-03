HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 5 Haziran 2015 tarihinde 4 kişinin ölümü 400'e yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili 5'i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. Polislere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
HDP mitingindeki bombalı saldırı ile ilgili 14 polise soruşturma açıldı
03.11.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 5 Haziran 2015 tarihinde 4 kişinin ölümü 400'e yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili 5'i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.
Etiketler : mahkeme,haberler,diyarbakır,hdp,
516608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516608.aspx
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