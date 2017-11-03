HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 5  Haziran 2015 tarihinde 4 kişinin ölümü  400'e yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili 5'i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. Polislere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.