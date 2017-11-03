Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı Kalimnos Adası açıklarında Yunan karasularında bir göçmen teknesi battığı belirlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedeni Turgutreis açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu. Cenazeler Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 4 bot 1 uçak ve 1 helikopter katılıyor. Kardak kayalıkları civarında yoğunlaşan arama kurtarma çalışmalarına Yunan ekipleri de destek veriyor.