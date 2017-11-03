Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı Kalimnos Adası açıklarında Yunan karasularında bir göçmen teknesi battığı belirlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedeni Turgutreis açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu. Cenazeler Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 4 bot 1 uçak ve 1 helikopter katılıyor. Kardak kayalıkları civarında yoğunlaşan arama kurtarma çalışmalarına Yunan ekipleri de destek veriyor.
Bodrum'da tekne battı, 2 ölü 8 de kayıp var
03.11.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na yasadışı yollardan kaçak taşıyan bir bot battı. Olayda 16 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cesedi bulundu. 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Etiketler : muğla,bodrum,kaçak,
516612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516612.aspx
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