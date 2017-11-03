Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu iddiasıyla elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun ifadesi alınamadığı için dosyasının ayrılmasına karar verdi.



HİDAYET KARACA'YA 31 YIL HAPİS CEZASI

"Tahşiyeciler grubu"na kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün'ün de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandıkları davada karar çıktı.



Mahkeme, Hidayet Karaca'nın "Silahlı terör örgütü yöneticili" suçundan 18 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



ALİ FUAT YILMAZER'E 16 YIL, ATAYÜN'E 25 YIL VERİLDİ

Yurt Atayün hakkında da, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "İftira" suçundan 4 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi.