Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 66 terörist etkisiz hâle getirildi. Güvenlik güçleri operasyonları sürerken, öldürülen teröristler arasında gri listede bulunan örgüt üyelerinin de olduğu ifade ediliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (26 Ekim – 02 Kasım 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkâri, Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Erzurum ve Irak’ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda; Hakkâri / Şemdinli, Tunceli, Siirt / Pervari, Diyarbakır / Kulp / Silvan, Erzurum / Şenkaya, Ardahan / Göle, Kars / Sarıkamış ve Irak’ın Kuzeyi (Zap ve Avaşin-Basyan) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş,

İcra edilen operasyonlarda;

(1) 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 32 adet piyade tüfeği, 2 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 4 adet roketatar, 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet law, 3 adet tabanca olmak üzere toplam 46 adet silah, 43 kg C-4 plastik patlayıcı, 665 kg amonyum nitrat, 69 adet el bombası, 3.894 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar roketi, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 703 adet fünye, 58 adet şarjör, 2 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 19 adet tüp ele geçirilmiş,

(3) 48 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,

(4) Teröristler tarafından kullanılan 28 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 106.030 paket kaçak sigara ve 2 kg kubar esrar ele geçirilmiştir.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10.764 kişi yakalanmıştır.

9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bu hafta özellikle Hakkâri, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır’da etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirerek ağır darbe indirilmiştir."