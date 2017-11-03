Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemdinli’nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin için Derecik beldesine bağlı Toklu köyünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve kurum amirleri ile birlikte şehit korucuların cenaze törenine katıldı. Köylüler tarafından karşılanan Bakan Soylu, şehit korucular için kılınan cenaze namazında saf tutup, cenazeye katılan şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra omuzlarda taşınan şehit cenazeleri ile birlikte mezarlığa gitti. Şehit korucuların cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, şehit korucuların yakınlarına Türk bayrağı verdi.