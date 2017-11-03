Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 8 terörist öldürüldü. TSK'dan yapılan açıklamada; "Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 66'ya yükseldi" denildi.
Sınırdaki askerî üsse sızmaya çalışan 8 terörist öldürüldü
03.11.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 66'ye yükseldi.
Etiketler : tsk,haberler,hava harekatı,kuzey ırak,pkk,öldürülen teröristler,
516648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516648.aspx
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