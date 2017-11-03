Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 8 terörist öldürüldü. TSK'dan yapılan açıklamada; "Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 66'ya yükseldi" denildi.