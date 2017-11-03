Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında verilecek kurslar 02 Ekim 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında 11 dönem halinde gerçekleşecek. Kurslarda bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahramanca görev yapan güvenlik korucularına temel seviyede; Telsiz ile Muhabere Usulleri, İlk Yardım Genel Esasları, Tek Er Muharebe Eğitimi, Silah Bilgisi, Mekanik Nişancılık Eğitimi, Piyade Tüfeği ile Gece ve Gündüz Atışları, Destek Silahları Atışı, Patlayıcı Madde ve Tuzaklarla Mücadele Eğitimi, Teröristle Mücadele Harekatı, Bina, Mağara, Sığınak, Barınak ve Yiyecek Depolarının Aranması konularının yanında, özel ve nitelikli görevleri de ifa edebilmeleri maksadıyla; operasyon, yol emniyeti, mayın ve el yapımı patlayıcı madde arama, tesis koruma ve köy koruma görevlerinin icrasına yönelik eğitim verilecek.

Kendi köylerinin dışında da görev yapılabilecek



Zorlu eğitimi başarıyla bitiren güvenlik korucuları kurs sonunda en zor hava ve arazi şartlarında köylerini savunabilecek, güvenlik güçlerine gerekli desteği verebilecek ve her türlü görevi başarı ile yerine getirebilecek. Güvenlik korucularının görev alanı mülki amir izniyle kendi köylerinin dışında da görev yapabilecek şekilde genişletildiğinden Foça Jandarma Komando Okulunda temel eğitimi alan timler, ihtiyaç duyulan diğer yerlerde ve iller arası geçici olarak görevlendirilebilecek.