Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında ilimiz merkez ve Çukurca ilçesinde “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan şahısları yakalamak amacıyla yapılan operasyon neticesinde 10 şahıs gözaltına alınmış olup; 1 şahsın araması devam etmektedir. Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada; 13 adet cep telefonu, 1 adet (Geçici Köy Koruculuğu görevinde zimmetli) AK-47 uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 şarjör ve 150 fişek, 5 adet dijital materyal, 2 adet bilgisayar ile bölücü terör örgütüne ait afiş ve bez parçaları ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.