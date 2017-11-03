Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem içeride hem dışarıda ne kadar şer güç varsa, ülkemizi ve partimizi yıkmak için var gücüyle çalışıyor.

"HİÇBİR ARKADAŞIMIZA VEFASIZLIK GÖSTERMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTUR"

Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını, kişisel kariyer planını, kişisel hırslarını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur. Teşkilatlarda ve belediyelerde başlattığımız değişim süreci, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı çok daha güçlü şekilde yerine getirme amacı taşıyor.

Kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Yoksa bizim ne teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarımıza, ne belediye başkanlarımıza vefasızlık göstermek gibi bir niyetimiz asla yoktur, olamaz.

Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek, şer şebekeleriyle giderek sertleşen mücadeleye çok daha sıkı şekilde hazırlanabilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

"GÖREVİNİ DEVREDEN ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu anlayışla görevlerini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek, görevi devralan arkadaşlarımıza başarılar dileyerek, bu süreci devam ettireceğiz. Bu teşkilat içindeki hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir, AK Parti de Türkiye'nin üzerinde değildir.

Bu değişim süreci devam edecektir. Teşkilat içinde hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir. AK Parti de Türkiye'nin üzerinde değildir.

Dünya ve ülkemiz dönüm noktasından geçiyor. Tarihe ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalıyız.

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