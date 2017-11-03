Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda yakalanan PKK/KCK mensubu Mustafa Tolucan'ın ifadesi doğrultusunda, ekim ayının başında Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde ikamet eden B.K. ve eşi G.K. ile oğulları M.K'nin teröristlere yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettiklerinin belirlendiği bildirildi. Zanlıların dün yakalanarak aynı gün mahkemeye çıkarıldıkları belirtilen açıklamada, B.K. ve eşi G.K'nin Giresun Kapalı Cezaevine konulduğu, çocukları M.K'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekatı kapsamında operasyonlara aralıksız devam edileceği vurgulandı.