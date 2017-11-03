Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi açılış töreni gerçekleşti. Törene Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun yansıra Antalya Ak Parti Milletvekili Gökçen Enç, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner, Antalya Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında üniversitenin tanıtım filmi sunuldu.

Daha sonra açılış konuşması yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya'nın okullarında ve diğer eserlerde değerli kişilerin isimlerinin yaşadığını söyledi. Rafet Kayış, böyle güzel bir binayı kazandırarak üniversitemize hediye ettiğini aktaran Pınarbaşı, ”Bakan Çavuşoğlu da ülkemizin çıkarlarını için koşturuyor. Kendisinin Alanya ve Antalya için çok büyük hizmetleri var. Bir eğitimci olarak bana göre en büyük katkısı Alanya'ya bu üniversiteyi kazandırmış olması. Çavuşoğlu'nun adı kitaplarda, gönüllerde yaşayacak. Kendisi uygun görürse Cikcilli Kampüsü'nün adının Çavuşoğlu Kampüsü olmasını istiyoruz" dedi.

Pınarbaşı’ndan sonra kürsüye çıkan Rafet Kayış da, "Ben memleketin çocuklarına teknik eğitim için uğraşlarda bulundum. Yıllar önce sanat okulu için uğraşlarda bulundum ama nasip olmadı. Aile içinde bunun ukdesi konuşuldu. Oğlum Serhat bunu gerçekleştirdi. Kendisine bunun için teşekkür ederim. Umarım bu okuldan mezun olacaklar ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracaktır" diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Şehrimiz gün geçtikte gelişiyor, güzelleşiyor ve vizyon kazanıyor. Şehrimizde önceden turizm, tarım ve inşaattan bahsedilirdi. Şimdi ise şehrimiz bir medeniyet şehri oldu. Üniversitelere vermiş olduğunuz katkılardan dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Değerli akademisyenler sizlerin de de desteğini görüyoruz. Bunun için sizlere de teşekkür ederim. Rafet Kayış'a da bu eseri yaptığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu ise programa geç kaldığı için katılımcılardan özür dileyerek şunları konuştu: "Alanya ve Antalya'ya önem veriyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Eğitimde Alanya ilklerin ilçesi oldu. Hiçbir ilçede olmayan okullarımız var 2 üniversitemiz var. İnşallah AHEP Üniversitesi'ni de büyüteceğiz. ALKÜ de hedefine doğru büyüyor. Türkiye'nin 100. yılına Türkiye çok güçlü girmeli. 2053, 2071 hedeflerimi var. Bu nedenle eğitime önem veriyoruz. Üniversite kurulduğunda birkaç yüz öğrenci vardı. 20-30 bin öğrenci var dediğimde tıpkı Kuşyuvası tünelleri konusu gibi bakılıyordu. Tıp Fakültesi'ni Akdeniz Üniversitesi'nde devam ediyordu. Şimdi Alanya'ya geldi. Gelecek sene yeni yeni fakültelere öğrenci alacağız. Eğitim Fakültesi bitiyor. Eğitim Fakültesi'nin farklı bölümlerine öğrenci alacağız. Mühendislik Fakültesi'nin değişik bölümlerine öğrenci alacağız. Tıp Fakültesi inşaatına da başlayacağız. Bu hedefleri tamamladığımızda üniversitemiz 50 bin hedefine ulaşacak. Rektör Pınarbaşı adımı Cikcilli Kampüsü'ne önerdiniz. Prensip olarak adımın emeğimizin geçtiği yerlere konulmasına karşıyız. Biz isim için hizmet etmiyoruz. Alanya, Antalya sevdalısıyız. Hayırsever vatandaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Bugün açılışını yapacağımız binaların öğrencilere ve Alanya'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Konuşmasının ardından Alanya Müftüsü Mustafa Topal eşliğinde dua edildikten sonra protokol tarafından kurdele kesildi. Kurdele kesiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, A-108 sınıfındaki öğrencilerin ilk dersinde bir araya geldi.