Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen bilgisayar işletmeni Selim A. ve Samsun İl Göç İdarisinde memur olarak görev yaptıkları öğrenilen Şennur İ.Ö. ile Sibel E. 'nin yargılanmaları sona erdi.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Selim A., Şennur İ.Ö. ile Sibel E. haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Selim A., Şennur İ.Ö. ile Sibel E., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.