Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün buradan müjdesini verebiliriz. İnşallah 2018'de madencilik alanında çok büyük istihdamın önünü açacak projelere başlayacağız." dedi.
Bakan Albayrak'tan müjde: Madencilik alanında büyük projeler geliyor
03.11.2017 - 23:41 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'da gerçekleştirilen Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Albayrak, 2018'de madencilik alanında çok büyük istihdamın önünün açılacağını söyledi.
Etiketler : berat albayrak,enerji ve tabii kaynaklar bakanı,madencilik,
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