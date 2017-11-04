Alınan bilgiye göre akşam sayımında 4 kişinin olmadığını fark eden cezaevi idaresi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri cezaevi çevresinde el feneri ile hükümlüleri aradı.Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekipleri araçları kontrol etti. Kaçan 4 hükümlüyü yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
4 hükümlü cezaevinden firar etti
04.11.2017 - 00:32 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 4 hükümlü firar etti.
Etiketler : Niğde,Açık Ceza İnfaz Kurumu,firar,
516780 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516780.aspx
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