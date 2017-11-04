Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre akşam sayımında 4 kişinin olmadığını fark eden cezaevi idaresi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri cezaevi çevresinde el feneri ile hükümlüleri aradı.Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekipleri araçları kontrol etti. Kaçan 4 hükümlüyü yakalamak için çalışmalar devam ediyor.