Battalgazi Belediyesi tarafından uygulanan ‘Mahallelilik Projesi’ kapsamında Sarıcıoğlu Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kentti insanların huzur içerisinde yaşadığı bir yer olarak öne çıkarmak istediklerini ifade etti. Şehrin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Devletin asli görevlerinden birisi de güvenliği sağlamak. Bunun için biz terörün üzerine bu denli gidiyoruz” dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olayı ile ilgili konuşan Tüfenkci, “Bilinsin ki kökleri kazınana kadar bu mücadele amansız bir şekilde devam edecek. 8 şehidimiz oldu, 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Daha da mücadelemiz devam ediyor. Artık sınır içi, sınır dışı diye bir kavramı kaldırıyoruz. Sınırın dışında da eğer tehlike geliyorsa, nasıl Suriye'deysek nasıl sınırın dışına kadar kovalıyorsak bundan sonra da bulundukları her ine girmek için hem Allah'a hamd olsun milli, yerli silahlarımız var hem de yeni bir terörle mücadele konseptimiz var” ifadelerine yer verdi.

İstanbul’da bombalı eylem öncesi başarılı bir operasyonla yakalanan DEAŞ’lı teröristlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, “Terör örgütleriyle mücadele önemli olanın teröristleri eylemsizlik haline itebilmek. İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik çok önemli bir operasyon yapıldı. Bayrampaşa'daki alış veriş merkezini belki de havaya uçurarak büyük bir panik, kaos ve Türkiye'ye olan bakışı değiştirmeye yönelik bir saldırıyı planlamıştı bu taşeron örgütler. Ama Allah'a hamd olsun o eli de önledik ve kırdık. İnşallah bundan sonra da kırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu ile de mücadele ettiklerini belirten Tüfenkci, gençleri her türlü bağımlılıktan kurtarmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Bu konuda ailelere, devlete ve tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Bakan Tüfenkci, gümrük kapılarında yakaladıkları uyuşturucu miktarının 80 yılın zirvesine çıktığını belirtti.

Bu kapsamda gümrüklerde 23 tona yakın çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydeden Tüfenkci, “Artık kapılarda bu kaçakların veya uyuşturucuların sıkı denetiminden dolayı güzergah değiştirdiklerini, farklı bir güzergahlara saptıklarını görüyoruz. Gerek İçişleri Bakanlığı gerekse bizim bakanlığımızla birlikte kaçak ve uyuşturucuyla mücadelemizi son yılların zirvesine çıkarttık ve orada her türlü teknik cihazları kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Gümrük ve sınır kapılarında son model cihazlarla kaçak ve uyuşturucuya geçit vermediklerini kaydeden Tüfenkci, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Tüfenkci, kaçak sigarayla ilgili de daha etkin bir çalışma izlediklerini belirterek “2 sene önce yüzde 21'lerde olan kaçak sigara oranları bugün yüzde 10'larda kadar düşürdük. İnşallah hedefimiz bunları yüzde 5'lere kadar kaçak sigarayla mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Mahallelik Projesi kapsamında Sarıcıoğlu Mahallesi’nde muhtarlarla bir araya geldiklerini belirterek, mahallelerde yaşanan sorunları dile getirdi. Özellikle mahalle muhtarlarından kendilerine gelen şikayetlerde park ve bahçelerde dışarıdan gelen kişilerin rahatsızlık verdiği yönünde sıkıntıların olduğunu söyleyen Gürkan, Mahallelilik Projesi ile bu tür sorunların ortadan kalkmasını hedeflediklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise mahallelerde bulunan parklarda ortaya çıkan sorunların yine mahalle baskısı ile ortadan kaldırılacağını söyledi.

Vali Ali Kaban’da şehirlerin her geçen gün nüfus olarak büyüdüğünü ve bu kapsamda önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıya Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, belediye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarları katıldı.