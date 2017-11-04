Gri listedeki kadın terörist böyle yakalandı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu görüntüler Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda kaydedildi. Tunceli'nin Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Görüntülerde yer alan Sema kod adlı Gri listedeki terörist böyle yakalandı.

8 PKK'LIDAN 4'Ü GİR LİSTEDE

DÜN sabah saatlerinde Tunceli'nin Nazimiye ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi yakınlarında 9 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖII) timleri, sabahın erken saatlerinde helikopterlerle bölgeye indirildi. Öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi, diğer 5 PKK'lı ise Efeağlı Köyü bölgesindeki sık ağaçlarla kaplı ormanlık alana kaçtı. İz süren güvenlik güçleri, akşam saatlerine kadar aralıklarla girilen çatışmalarda 1 kadın teröristi sağ, diğer 4'ünü ise ölü ele geçirdi. Öldürülen 8 teröristten 3'ünün kadın olduğu belirtildi.

BAŞLARINA ÖDÜL KONMUŞTU

Öldürülen teröristlerden 4'ünün, örgütün Tunceli bölgesinde üst düzey sorumluları oldukları ve İçişleri Bakanlığının arananlar listesi gri kategoride olduğu, başlarına 300'er bin TL ödül konduğu belirlendi. 'Savaş' kod adlı PKK'lı Hamza Güler'in (36) örgütün sözde doğu cephesi sorumlusu ve Dersim Eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan ve Sivas'ı içeren bölgenin yönetiminde yer alan 5 kişiden biri olduğu bildirildi. 'Sema' kod adlı Besna Kartal'ın (26) örgütün doğu cephesi kadın sorumlusu, 'Tolhidan' kod adlı Ejder Yücedağ (25) ile 'Medya Derik' kod adlı Remziye Bağırtan'm (27) da Pülümür ve Nazimiye bölgelerinde sorumlu düzeyde oldukları belirtildi. Terörist grubun bölgede kış üstlenmesi için hazırlık yaptıkları ifade edildi. Ayrıca PKK'lılardaıı 2'sinin Kandil'de uzun süre keskin nişancı eğitimi aldığı tespit edildi.Operasyonla son yıllarda örgüte vurulmuş en ağır darbenin vurulduğu bildirildi.