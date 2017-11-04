Şile'de batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatın bulunmasına ilişkin sürdürülen arama çalışmalarında 4'üncü güne gelindi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden aramalara başladı. Ekipler, yağışlı havaya rağmen kayıp mürettebatı arama çalışmalarını sürdürüyor. 
Kayıp mürettebattan 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. 