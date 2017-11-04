Şile'de batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatın bulunmasına ilişkin sürdürülen arama çalışmalarında 4'üncü güne gelindi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden aramalara başladı. Ekipler, yağışlı havaya rağmen kayıp mürettebatı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kayıp mürettebattan 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Şile'de kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor
04.11.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile açıklarında batan "Bilal Bal" gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen ve 3 kişinin cesedine ulaşılan arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.
Şile'de batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatın bulunmasına ilişkin sürdürülen arama çalışmalarında 4'üncü güne gelindi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden aramalara başladı. Ekipler, yağışlı havaya rağmen kayıp mürettebatı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler : şile,bilal bal,
516852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516852.aspx
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