Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu. Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor.