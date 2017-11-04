Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu. Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Hakkâri'de askerleri taşıyan araç şarampole devrildi, 1 şehit
04.11.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Etiketler : hakkari,şehit,asker,kaza,yaralı,
516867 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516867.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER