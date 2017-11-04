Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belirlenen isimlerin yakalanması için yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 7'si çıkarıldığı adli makamlarca 'Terör örgütüne yardım yataklık, terör örgütü adına uyuşturucu imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 13 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında kimliği tespit edilen 1 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 26 Eylül tarihinde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Boyunlu köyü bölgesindeki operasyonel faaliyetin bitmesini müteakip, içerisinde Kocaköy ilçe jandarma komutanının da içinde bulunduğu aracın Boyunlu köyünden Gözebaşı köyüne intikali esnasında, Gözebaşı köyü mevkiinde bir araçtan ateş açılmış ve çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Takibe alınan teröristler Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında kıstırılarak çıkan çatışmada 5 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Olayın ardından devam eden çalışmalar kapsamında teröristlere yardım ve yataklık edenler tespit edildi. Olayda teröristlere yardım ve yataklık eden, terör örgütü adına uyuşturucu imal ve ticareti yapan 21 kişi tespit edilerek bunlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda isimleri tespit edilen 20 kişi gözaltına alınırken, firarı 1 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Gözaltına alınan 20 kişi ifadeleri alındıktan sonra Kocaköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlılardan 7 kişi 'Terör örgütüne yardım ve yataklık, terör örgütü adına uyuşturucu imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 13 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.