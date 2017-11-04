Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Renk olarak kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert seçildi. Dört gruba sürekli olarak aynı renk plastik kartlık verilmeyecek, partilere verilecek bu renkli kartlıklar her hafta ya da belli haftalarda değiştirilecek. Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup toplantılarından hangisine geldiği belli olacak. Bu uygulamayla; dört siyasi partinin grup toplantıları için her salı Ankara dışından yaklaşık 5-6 bin ziyaretçinin geldiği Mecliste, ziyaretçilerin grup toplantı salonuna girişleri kolaylaştırılarak kontrol altına alınabilecek ve olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilebilecek.



Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı ile siyasi parti grup yöneticileri bir araya gelerek, partilerin o hafta kullanacağı renge karar verecek.