AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması AK Parti Genel Merkezinde yapıldı. Partinin çok amaçlı salonuna kurulan 7 sandıkta oylamalar gerçekleştirildi. Nihai sonuçların belli olmasıyla birlikte AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kamuoyuna Pazartesi günü duyurulacak. 7 sandıkta, MKYK üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, milletvekilleri ve büyükşehir il meclis üyeleri oy kullandı.



Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, değişim, dönüşüm ve yenilenmenin her zaman AK Parti’nin gündeminde olacağını belirterek, “Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Milletimizin söylediklerine her zaman kulak verdik. Milletimizin eleştirilerine, görüşlerine her zaman dikkat kesildik.

Milletimize bugüne kadar sırtımızı dönmedik, bundan sonra da asla dönmemiz söz konusu olmayacak. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki biz gereken adımları atmazsak milletimiz gerekeni yapacaktır. Asıl olanın millet olanın, bulunduğumuz makamlarda milletimize vekalaten bulunduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bugünlerde partimizde yaşanan değişimler üzerinden bazılarının hevesinin kabardığını görüyoruz. Seçim yenilgilerine doymayan CHP’nin genel başkanının erken seçim iddialarıyla ortalarda dolaştığını görüyoruz. Aklınca acaba buradan bir şey yakalayabilir miyim, gündem oluşturabilir miyim diye düşünüyor. Hiç heveslenmesin. Özlem duyduğu seçim yenilgisini en kısa zamanda ilk seçimlerde tadacaktır. 2019 yılının Mart ayında yapılacak genel seçimlerde boyunun ölçüsünü alacaktır, çünkü bunlar her sandıktan Aziz milletimizin tokadıyla ayrılmış bir siyasi partidir” ifadelerini kullandı.



AK Parti’nin icraatlarına değinen Şahin, “Erken seçim safsatasıyla yer almaya çalışmak bu ülkeye ihanettir. Aziz milletimizin bu boş laflara karnı toktur” dedi.

Şahin, konuşmasında şunları kaydetti: “Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın şahsına ve ailesine çevresine her türlü hakaretleri savundular. Ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundular. Edepsizce sözler sarfettiler. İşte tüm bunları CHP, FETÖ ile birlikte, işbirliği içerisinde ve eşzamanlı yaptı. Çünkü CHP, bu FETÖ projesinin açık bir ortağıdır.”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da, belediye başkanları ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, “Her yıl her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri nedir? Bu değerlendirmeleri belediye başkanlarımızla paylaşıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Birincisi, şehrin hukukunu korumak için yapıyoruz. İkincisi, kurumun hukukunu korumak zorundayız. Üçüncüsü, belediye başkanımızın hukukunu korumak zorundayız. Biz, belediye başkanımızı kumpaslarla, kasetlerle ne getiririz ne de göndeririz. Bizim belediye başkanlarımız bu partini emanetidir. Bu parti, dedikoduların partisi değil, sosyal medyada yazılan kampanyalarında ya da köşelerinde insan harcamak için kalem sallayan kalemşörlerin bildiklerini yaparak kalem harcadıkları parti değildir” şeklinde konuştu.



Kaya, konuşmasında şunları kaydetti: “Biz belediye başkanlarımızın hukukunu korumak zorundayız. Bu emanetlerimizin nereye gittiğimizin her yıl belediye başkanlarımızla değerlendirmek zorundayız. Muhalefet diyor ki seçimle gelen seçimle gitmeli, doğru söylüyor. Halkın seçimle getirdiği seçimle gitmelidir bu temel bir prensiptir. Belediye kanununa baksınlar, her belediye başkanımız idari yaptığı ilerden dolayı İçişleri Bakanının denetimine tabidir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız eğer hukukun dışına çıkan bir belediye başkanımız varsa onlarla ilgili işlem yapar. Uzaklaştırır, yargı gereğini yapar. Her belediye başkanımız belediye meclisimizin denetimine tabidir. Belediyelerimizde de gensoru var, istenirse belediye başkanımız gensoru ile düşürülür.”





Parti eğer süreci doğru yapmazsa halkın denetiminin devreye gireceğine işaret eden Kaya, “Fitne çıkartıp acaba AK Parti’ye karşı neler yapabiliriz diye düşünen muhalefete selam olsun, buradan size ekmek çıkmaz, boşuna kendinizi yormayın” dedi.Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da toplantıya katılan isimlerdendi.