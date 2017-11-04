Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patnos ilçesinde AK Parti ilçe kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Ağrı 24. Dönem Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve beraberindeki heyetle birlikte karayolu ile Ağrı’ya geçerek İl Başkanlığı binasında partililer ile bir araya geldi. Burada partililere konuşma yapan Kan, AK Parti teşkilatı ile bir araya gelmenin kendilerine enerji verdiğini ve son 4 ayda Ağrı’ya üçüncü gelişinin olduğunu söyledi. Yeni atanan AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Kan, dün AK Parti iktidarının 15. yıl dönümü olduğunu belirtti. Kan, “Bu kutlamalar bizim için bir şükretme, hamd etme meselesi hem de yapılacak ne kadar çok işimiz var ona da bakmanın vesilesi, Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız bu ülke için gece gündüz koşturduğu bir halde iken bizlerinde ondan daha fazla koşturmamız lazım, yükünü hafifletmemiz lazım.

Çünkü 15 sene evvelinde bugüne baktığımızda Türkiye yok artık. Artık Türkiye uluslararası sistemde söz sahibi, mazlumların dertleri için koşturan bir Türkiye var. Bizde bundan sonrası için daha iyi işler yapabilmek için gece gündüz çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Genel merkezimizden ilçelerimizin sandık sorumlularına kadar her kademedeki teşkilat ailesi mensubu çalışmaya devam edecek” dedi.

Ağrı’da güzel çalışmaların olduğunu dile getiren Kan, “Ağrı’da zaten Allah’ın izniyle çok güzel çalışmalara oluyor. Bu manada genel merkez olarak bizde elimizden geleni yapmaya hazırız. Ama 2 husus var, burada da onu görüyorum. Hem gençler hem de kadınların önünü açma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın teşkilata ve Türkiye genelinde talimatları var. İlçe kongremizde de gördük ki hem kadın hem de genç üyelerimiz var, olacak inşallah yeni yönetimlerde de. Bu noktada da zaten 16 Nisan seçimleri halk oylamasında yaptığımız anayasa değişikliği ile biz 18-25 yaş gençlerinin de mecliste temsil edilmesinin önünü açmıştık.

Bu vesile ile burada gençleri ve hanım efendileri görmüşken bu noktada da bütün teşkilatlarımızın dikkatli ve hassas olmasını Sayın genel başkanımızın bu konuda ki hassasiyetlerini de tekrar hatırlatmak istiyorum. Ağrı’da öyle bir sıkıntımız yok. Ama diğer illerimizde inşallah aynı şekilde örnek alırlar. Temsil açısından kadın, erkek genç farklı özelliklere sahip kardeşlerimizin inşallah teşkilatlarımızda temsil edilebilmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.