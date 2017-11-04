Hakkâri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında, 4 Kasım günü İlimiz genelinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında 57 adreste yapılan aramada 40 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Hakkâri'de terör operasyonu, 40 gözaltı var
04.11.2017 - 18:25 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'de polis tarafından 57 adrese eş zamanlı operanyon düzenlendi. PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : hakkari,operayon,haberler,gözaltı,
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