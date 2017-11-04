Başbakanı Binali Yıldırım, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Bilen'in babası Yakup Bilen'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye telefonu
04.11.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanı Binali Yıldırım, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesinde trafik kazasında şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Bilen'in babası Yakup Bilen'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Etiketler : binali yıldırım,
516974 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516974.aspx
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