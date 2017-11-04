Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kardak kayalıklarının yakınlarında 2 kaçak göçmene ait ceset bulundu.

Kardak kayalıkları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan 21 yıl önce savaşın eşiğine gelmişti. Geçtiğimiz aylarda da Kardak kayalıkları nedeniyle iki ülke sürtüşme yaşamış, hatta Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar bölgeye gitmişti.

4 BOT, 1 UÇAK VE 1 HELİKOPTERLE ARAMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Kardak kayalıklarının 5 mil kuzeyinde bindikleri bot alabora olan bir grup kaçak göçmen yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenliğe ait 4 bot, 1 uçak ve 1 helikopterle arama kurtarma faaliyetine başlandı.

2 CESET BULUNDU

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kardak kayalıklarının güneybatısında 1 düzensiz göçmenin cesedi helikopter tarafından tespit edildi. Bölgeye ulaşan botlardan tarafından bulunan bir diğer cesetle birlikte iki kaçak göçmenin cansız bedeni denizden alındı.