Vali Osman Kaymak, havalimanının onarımı biten pistinde incelemelerde  bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Samsun'a uçuşların 7 Kasım Salı günü yeniden başlayacağını belirten  Kaymak, "Planlandığı şekilde uçuşlar başlıyor. İnşaat tamamen bitti, temizlik  yapılıyor. İlk uçak, Samsun'a 7 Kasım'da saat 07.50'de inecek." dedi.

Kaymak, inşaatın daha uzun sürebileceğini ancak ihaleyi alan firmadan  işi daha erken bitirmesini talep ettiklerini anlatarak, böylece çalışmaların ilk  öngörülen süreden daha çabuk tamamlandığını söyledi.

Havalimanının kapalı olmasının Samsunluları olumsuz etkilediğine  dikkati çeken Kaymak, "Pistte yaklaşık 40 bin metrekare kaplama yapıldı.  Havalimanında ikinci pist proje çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca, ek terminal  binası için proje çalışması var. Böylece terminal binası genişletilecek, projesi  ihale edildi." ifadelerini kullandı.

Samsun Çarşamba Havalimanı, 17 yıllık kullanım sonucu pisttinde  meydana gelen çökmeler nedeniyle 8 Ağustos'ta bakıma alınmıştı.

Geçen yıl yaklaşık bir milyon 800 bin kişinin kullandığı havalimanının  kapalı olduğu dönemde kente havayoluyla gelen yolcular, Ordu, Merzifon ve  Sinop'taki havalimanlarını kullandı.