Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu belgelerin 553’ü Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından saklı tutulan kayıtlar. Bu yeni belgelerle birlikte 2017 yılı içinde 3. defa Kennedy suikastıyla ilgili belge açıklanmış oldu. Ulusal güvenlik gerekçesiyle ise 300’e yakın belge halen gizli tutuluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda, eski ABD Başkanı Kennedy’nin uğradığı suikast ile ilgili bugüne kadar gizli tutulan 2 bin 891 belge geçen cuma günü internette erişime açılmıştı. Trump, kalan kayıtlar konusunda da gecikme olmadan gerekli açıklamaların yapılmasını istemiş, buna göre 26 Nisan 2018’e kadar kısmi düzeltmeler olmakla birlikte ilgili kayıtların paylaşılacağı belirtilmişti. Söz konusu kayıtlara ABD Ulusal Arşivinin “archives.gov” adlı internet sitesinden erişilebiliyor.