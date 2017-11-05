Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir (26), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Taşdemir için ilk tören Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlendi. Törende şehidin eşi Yeşim Taşdemir’in, 1 yaşındaki kızı Esma’nın ağlaması üzerine, “Ağlama kızım bugün babanın düğün günü. Bugün ağlamayacağız, başımız dik yürüyeceğiz, gururla, onurla, metanetle kimseyi sevindirmeyeceğiz. Vatan ve bayrak sağ olsun” şeklindeki sözleri yürekleri dağladı. Şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. Şehidin naaşı ilk önce çocukluğunun geçtiği anneannesinin evinin önüne götürülerek, komşularından helallik alındı. Ardından Hamidiye Camisi’nde düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.



ACILI BABA: RABBİM BİZİ ŞEREFLENDİRDİ

Şehidin cenaze namazını ise imam olan babası İbrahim Taşdemir kıldırıldı. Namaz öncesi cübbesini giyerek tabutun yanına gelen baba, oğlunun fotoğrafını görünce “Kadere bak” diyerek göz yaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafı eline alarak öpen Taşdemir, yakınları tarafından teselli edildi. Namazı kıldıran Taşdemir, daha sonra yaptığı konuşmada, oğlunun şehadetine şükrettiğini belirterek, şunları söyledi: “Bu ezan susmayacak, bayrak necip milletin omuzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda Rabbim bizi şereflendirmişti, şehit olarak ölümüyle de yine şereflendirdi. Bunun için ben Rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kâfirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum. Telefonda konuştuğum zaman ona sık sık ‘Abdestsiz çıkma’ derdim. O da ‘Zaten alıyorum’ diye cevap verirdi. Oğlum bu necip milletin neferiydi. Rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babasıyım.” Şehidin naaşı, on binlerce kişinin tekbirleri ve duaları eşliğinde Asri Mezarlıkta defnedildi.



YARALI TERÖRİST TEDAVİ EDİLDİ

Mehmetçikten insanlık dersi

Güvenlik güçleri, Tunceli’deki terör operasyonunda yaralanarak teslim olan kadın teröriste gösterdiği yaklaşımla adeta insanlık dersi verdi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, komando ve Jandarma Özel Harekât birliklerince Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralı olarak ele geçirilen ve İçişleri Bakanlığının ‘terörden arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan “Sema” kod adlı Besna Kartal’ın güvenlik güçlerine teslim olma anları kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerince paylaşılan görüntülere göre, ismini sorduğu teröristten montunu çıkarmasını isteyen askerler, daha sonra teröristin yavaş yavaş kendilerine doğru gelmesini istiyor. Kamera kayıtlarında, jandarma birliklerinin bacağından yaralanan teröriste ilk müdahaleyi yaptıkları görülüyor. Askerlerin, yaralı teröriste su, yiyecek ve ilaç verdiği de görüntülerde yer alıyor.



Yüzbaşı kazada şehit düştü

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 2 güvenlik korucusunun naaşlarını Derecik beldesine bağlı Toklu mezrasına götüren askeri araç, ilçeye dönerken şarampole devrildi. Kazada, Yüzbaşı Burak Bilen (39) ile araçta bulunan 2 uzman çavuş yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:

Dinlerken tüylerim diken diken oldu

Trabzon’un Maçka, Arsin, Yomra ve Ortahisar ilçelerinin muhtarları ile biraya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri’de 9 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, şunları söyledi. “Irak sınırında o mücadeleyi gerçekleştiren evlatlarımızın anlattıkları tüylerimi diken diken etti, göğüs göğüse mücadele etmişler. Sisten ve ağaçlık alandan istifade ederek böyle bir sızma gerçekleştirmek istemişler ama tarihî bir cevap aldılar. Hem ülkemizin hem Mehmetçiğimizin hem oradaki güvenlik kuvvetlerimizin gücünü net bir şekilde gördüler. Çok uzun zamandır ilk kez böyle bir ders veriliyor onlara. 1 günde, 24 saatte 55 terörist etkisiz hale getirildi. 9 tane de, biri canlı 8’i etkisiz olmak üzere Tunceli’de, 11 tanesi de Besler Dereler dediğimiz mevkiinde, Tunceli’deki 9 tanesinin 4’ü de gri listede Orada epey zamandan beri güvenlik kuvvetlerimiz ciddi bir temizlik gerçekleştiriyorlar.