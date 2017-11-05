Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik harekatlara devam ediliyor. TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hedeflere hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah-mühimmat depoları imha edildi.