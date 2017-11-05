TSK tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik harekatlara devam ediliyor. TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hedeflere hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah-mühimmat depoları imha edildi.
TSK’dan Avaşin-Basyan ve Hakurk’a hava harekâtı
05.11.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına düzenlenen hava harekâtında tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah-mühimmat depoları imha edildi.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgeleri,PKK,
517093 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517093.aspx
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