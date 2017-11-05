Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek. Başbakan Yıldırım’ın Başkan Yardımcısı Pence ile yapacağı görüşmenin yanı sıra Washington ve New York’ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve iş adamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra ortak gündemde yer alan başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Görüşmelerin, ABD ile bazı konulardaki görüş farklılıklarının giderilmesine ve işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki ortak çabaların sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Başbakan Yıldırım’ın ziyareti, dış politikaya ilişkin temel mesajların, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyadaki rolü ile ekonomik ve ticari potansiyelinin vurgulanması açısından da önemli bir fırsat oluşturacağı bildirildi.