Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK'dan, Karaman İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaya ilişkin, bazı basın yayın organlarında "Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia" başlığıyla yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu olayla ilgili ön inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığı belirlenmiştir. İddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.