Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilal Erdoğan: "Bugünkü duruşumuz olsaydı Bosna Hersek katliamını yapamazlardı"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, vakfın Diyarbakır temsilciliğinin düzenlediği programa katılmak için TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ile kente geldi. Kayapınar ilçesi Ekin Ceren Parkında bulunan il temsilciliğinde Erdoğan'a Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve TÜGVA İl Başkanı Mahmut Yağmur eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, bölgenin değişimi ve dönüşümü açısından temsilciliklerinin her yerde hizmete hazır halde gençleri beklediğini ifade ederek, "Ülkemiz zihinsel bir dönüşüme girdi. Bu dönüşümün merkezi olması açısından bu temsilciliklerimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, en büyük zenginliğimizin gençler olduğunu vurgulayarak, "Bir toplumun en büyük değeri olan gençler iman, İslam ve ahlak değerleriyle buluşmadıkça bunu kazanca dönüştürmemiz, geleceğimiz için güven duymamız mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kararlı ve emin adımlarla bölgesinde ve küresel ölçekte belirleyen ve yönlendiren bir ülke olarak her geçen gün emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu yolculuğumuzda en büyük güvencemizin gençler olduğunu bilerek, gençlerimize dönük bütün alanlarda özel bir gayreti sergiliyoruz. Bunu tamamlamak, taçlandırmak adına da TÜGVA'nın çabalarını ayrıca önemli bir zenginlik olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZE GERİCİ DİYENLERİ UTANDIRDIK"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, dünyada dış yardımda milli gelire oranla birinci sırada Türkiye'nin olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ne Amerika'sı ne İngiltere'si ne de Norveç'i Türkiye birinci. Bu içimizdeki gönül zenginliğini içimizden söküp atamamışlar ki bugün dünyada yardım denince, mültecilerin korunup kollanması denince herkesin aklına Türkiye geliyor. Neden? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bize böyle bir yolu açtığı için. Teknolojide, bilimde, fende en ileri noktaya biz gelmeliyiz ki bu zulüm üzerine alternatif bir düzlem oluşabilsin. Zulme karşı durmak, adaleti tesis etmek üzerine bir düzen geliştirebilmek için bizim çok çalışmamız lazım. Bize gerici diyenleri utandırdık mı bu 15 yılda? Bu ülkede alnı secdeye gittiği için insanlara gerici diyenler ne uçak yaptırdılar ne araba. Kendileri uzaya mı gitti? Hayır ama bu ülkede alnı secdeye gidenler 15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine geçecek bir iş yaptılar."

"BUGÜNKÜ GÜCÜMÜZLE O KATLİAMI YAPAMAZLARDI"

Konuşmasının devamında Bosna Hersek katliamını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünkü bu gücümüzle, bu duruşumuzla o katliamı yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Şimdi daha iyi anlıyor musun Türkiye'ye, liderimize neden bu kadar saldırıyorlar? Bu milletin gerçek manada bağımsız olmasına tahammül edemiyorlar. Devamlı aramıza fitne, nifak tohumlarını ekmek istiyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırmak istiyorlar. Bizi birleştiren, bizi kardeş yapan inancımız."