Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT radyo ve televizyonlarında uzun yıllardır program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan ünlü spiker Derya Kaya vefat etti. Kaya’nın vefat ettiğini ünlü sanatçı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu.

İşte o paylaşım:

Spikerin ölüm sebebini de yazan Akay, “TRT’nin önde gelen sunucularından Derya Kaya’yı, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Onu, kahkahaları ve muhteşem Türkçesi ile hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

2004 yılında en iyi sunucu ödülü olan Derya Kaya, TRT radyo ve televizyonlarında uzun yıllar sunuculuk yaptı.