Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Teksas’taki menfur saldırıda hayatını kaybedeblerin acısını paylaşıyor;ailelerine,ABD halkına ve ABD’ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz.Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre/şiddete karşı Türkiye,bugüne kadar ABD/uluslararası toplumla sürdürdüğü işbirliği ve dayanışmasını,bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun mabetlere/ibadet edenlere yapılan saldırılar,insanlığa yapılmış saldırırlardır;insanlık suçudur;kabul edilemez." dedi.