Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde park halindeki 2 otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek, yangının diğer araçlara sıçramasını önledi.
Alevler kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri otomobillerde soğutma çalışması yaptı.
Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu.
İstanbul'da park halindeki 2 araç yandı
06.11.2017 - 09:09 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, park halindeki 2 araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde park halindeki 2 otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek, yangının diğer araçlara sıçramasını önledi.
Etiketler : İstanbul,Küçükçekmece,araç yangını,
517306 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517306.aspx
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