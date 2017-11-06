Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde park halindeki 2 otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek, yangının diğer araçlara sıçramasını önledi.







Alevler kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri otomobillerde soğutma çalışması yaptı.



Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu.



