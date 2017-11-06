Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu arada, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu oldukları belirlendi.
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon
06.11.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Etiketler : FETÖ,tokat,
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