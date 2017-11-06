Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu' kapsamında 5 Kasım'da saat 00.15 sıralarında Yeşilsırt köyü kırsalında bulunan Marse Tepe Kuzeybatı istikametinde Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken üzerinde ise 1 M-16 dürbünlü piyade tüfeği, bu silaha ait 110 mermi, 5 şarjör, 1 kütüklük, 2 savunma tipi el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.
Bitlis'te çatışma: Bir PKK'lı terörist öldürüldü
06.11.2017 - 09:48 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis merkeze bağlı Yeşilsırt köyü kırsalında yürütülen 'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu' kapsamında sağlanan sıcak temasta 1 PKK'lı terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.
Etiketler : bitlis,çatışma,operasyon,terörist,
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