Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'dan 12 yıl Kandil'e giderek silah ve bomba eğitimi alıp hastalanınca Türkiye'ye dönen kadın yakalanıp tutuklandı. Kuzey Irak'a evlenmek için kaçtım" diyen kadının, PKK kıyafetiyle terör örgütünün basın yayın organına röportaj verdiği ortaya çıktı. Ceyhan ilçesinde S.D. 2005 yılında kızı Hicran D.'nin (32) kayıp olduğunu bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceği yönünde polise başvurdu. Ancak aradan geçen 12 yıla rağmen genç kadından haber alınamadı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve geldikten sonra uzun süredir kayıp olanların bulunması için bütün birimlere talimat verdi. Bu talimat üzerine Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Özel ekip kuran Ceyhan polisi yaptığı araştırmada, Hicran D.'nin (32) annesinin başvurusunda olduğu gibi kaçırılmadığını, Kuzey Irak'a geçip bölücü terör örgütü PKK saflarına katıldığını tespit etti.



Bu aşamadan sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği devreye girip MİT ve istihbaratla da koordineli çalışmaya başladı. Yapılan çalışma sonunda polis Hicran D.'nin 2004 yılında babası öldükten sonra 2005 yılında Kuzey Irak'a geçip buradan Kandil'e giderek bölücü terör örgütüne katıldığını tespit etti. Polis, Hicran D.'nin 10 yıl boyunca Kandil'de bomba ve silah eğitimi aldığını belirledi.



Hastalığa yakalanınca döndü

Ayrıca Hicran D.'nin 5 Ekim 2015 tarihinde eklem romatizması hastalığına yakaladığını belirleyen polis, 10 Ekim 2015 tarihinde de annesi S.D. tarafından Kuzey Irak'a gidilerek illegal yollardan Ceyhan'a getirildiğini belirledi. Ceyhan'a geldikten sonra bir süre annesinin yanında kalan Hicran D'nin daha sonra tedavi için Kayseri'deki ablası ve halasının yanına götürüldüğü, burada Erciyes Üniversitesi'nde 8 ay tedavi gördüğü ardından da Ceyhan'ın Yarsuat Mahallesi'ne gelerek burada yaşamaya başladığını belirledi.



13 yıldır yetim aylığı alıyor

Ceyhan polisi derinlemesine yaptığı araştırmada 10 yıl PKK saflarında kalan Hicran D.'nin babasından kalan ortalama 350 liralık yetim aylığını da kardeşi A.D.D.'nin üzerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Yapılan bu tespitlerin ardından polis, anne ve kızını "terör örgütü üyesi olmaktan" yakalamak için operasyon hazırlığına başladı. Yapılan çalışma sonucunda Hicran D.'nin Kayseri, annesinin ise Kocaeli'de olduğu belirlendi. Polis 19 Ekim günü iki şehre eş zamanlı operasyon yaparak anne ve kızı gözaltına aldı.



"Kuzey Irak'taki sevdiğime kaçtım"

Anne ve kız gözaltına alındıktan sonra Ceyhan'a getirilerek sorgulanmaya başlandı. Genç kadının sorgusunda PKK'ya katılmadığını, babası öldükten sonra ailesinin kendisini evlendirmeye karar verdiğini, Kuzey Irak'ta Mehmet isimli sevdiği olduğu için evlenmek istemediğini, ailesi zorlayınca da 2005 yılında ona kaçtığını, 10 yıl sonra kocasının üzerine kuma getirince de ailesine geri döndüğünü söylediği öğrenildi. Anne S.D.'nin de kızının Kuzey Irak'ta kocaya kaçtığını, üzerine kuma gelince geri döndüğünü söylediği belirlendi. Kuzey Irak'a 3 kez gittiği belirlenen annenin, "Bir kez kızımı getirmek için iki kez de oğluma kız istemek için gittim" dediği öğrenildi.



Polisin delilleri ifadeleri çürüttü

Polisin yaptığı çalışmada ise Hicran D.'nin Kandil'de eğitim alırken, fotoğraflarının olduğu, PKK kıyafetleriyle görüntülendiği belirlendi. Ayrıca Hicran D.'nin 'evlendim' dediği şahsın soy ismini bile bilmediği nerede yaşadığını da bilmediği ortaya çıktı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hicran D. "terör örgütü üyesi olmaktan" tutuklandı.



PKK kıyafetiyle fotoğrafı çıktı

Hicran D. polise verdiği ifadede ailesinin zorla evlendirmeye çalıştığını bu nedenle Kuzey Irak'ta sevdiği erkeğe kaçtığını söylemişti. Ancak yapılan araştırmada Hicran D.'nin bölücü terör örgütü PKK kıyafetiyle fotoğrafı ortaya çıktı. Hicran D.'nin fotoğrafta bölücü terör örgütü PKK'nın basın yayın organına röportaj verdiği de görüldü.