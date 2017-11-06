Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melih Gökçek'in istifasının ardından, Ankara'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belirleniyor. Bugün Belediye Meclisi'nde seçim var. Kritik seçim öncesi AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nda temayül yoklaması yapıldı. Ön plana çıkan bazı isimler var. Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı, Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek. Seçim saat 14'te başlayacak.

Adayların ilk iki turda Belediye Meclis Üyeleri'nin 3'te ikisinin oyunu alması gerekiyor. Eğer bu rakama ulaşılamazsa, üçünü tur oylamada salt çoğunluk aranacak. Oylama 4. tura kalırsa, en çok oyu alan isim Ankara'nın yeni Büyüksehir Belediye Başkanı olacak.

Kritik seçim öncesi, AK Parti'de temayül yoklaması vardı. AK Parti Ankara İl Teşkilatı üyeleri, Gökçek'ten sonra kimi başkan görmek istediklerini yazarak, kurulan sandıklara attılar.

Edinilen bilgilere göre, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün oylamada öne çıkan isimler oldu. Bu isimler parti yönetimi tarafından da değerlendirilecek. Ve AK Parti'nin adayı belirlenecek.