BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.