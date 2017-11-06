BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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